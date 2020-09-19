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Duygu Paracıklıoğlu kimdir ağabeyi Halil Sezai'yle ilgili ilk kez konuştu!

Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıklıoğlu, ağabeyinin ceza almasıyla ilgili, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz” dedi.

Duygu Paracıklıoğlu kimdir ağabeyi Halil Sezai'yle ilgili ilk kez konuştu!
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Komşusu Hüseyin Meriç’e uyguladığı şiddetle gündeme bomba gibi düşen Halil Sezai, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Halil Sezai'nin kardeşinden de olayla ilgili açıklama gecikmedi.

"O adam da masum sayılmaz"

Halil Sezai’nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar, ilk kez UçanKuş TV’de program yapan Lerzan Mutlu’ya konuştu. Mutlu’ya canlı yayında mesaj atan Bakar, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum stüdyodaki erkeklere, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız” dedi.

Duygu Paracıklıoğlu kimdir?

Oyuncu Duygu Paracıkoğlu 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu ile kardeştir. Evli ve 2 çocuk annesidir. Eşi korku film yönetmeni ve senaristi olan Özgür Bakar’dır. Çocuklarının isimleri Ali Kemal ve Sezai Özgür’dür.

Bugüne kadar İncir Reçeli, Bir Hikayem Var, Ammar Cin Tarikatı, Azazil, Çilek, Deccal ve Korku Komedi sinema filmlerinde rol almıştır. Ayrıca Yabancı Damat, Fırtına, Tek Türkiye, Zoraki Koca, Büyük Buluşma, Limon Ağacı, Milyonda Bir, İyilik Kervanı ve Güz Gülleri dizilerinde rol almıştır.

Duygu Paracıkoğlu Balıkesir doğumludur ancak baba tarafından aslen Bulgaristan Pazarcık İli Paracık Köyü’ndendir. Soyadları buradan gelmektedir.

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