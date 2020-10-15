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İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman, önceki gece Antalya’da hizmet veren bir mekanın açılışına eşi Gülser Salman'la birlikte katıldı.

İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi!
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Okuduğu şiirlerle katıldığı açılışa renk katan oyuncu İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

45 yıldır evliler

Ünlü oyuncu, geceye katıldığı eşi Gülser Salman’la el ele poz verdi. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.

İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman (14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya),Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen.

14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

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