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Yavuz Bingöl kız kardeşi Fatma Efsun Pul'un cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, kansere yenik düşen kız kardeşi Fatma Efsun Pul'un cenaze törenine katıldı. Bingöl, ayakta durmakta güçlük çekti.

Yavuz Bingöl kız kardeşi Fatma Efsun Pul'un cenazesinde ayakta durmakta zorlandı
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Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kız kardeşi Fatma Efsun Pul yaşamını yitirdi. Pul'un cenazesi Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi. Kız kardeşinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi" dedi.

Dostları acı gününde yalnız bırakmadı

Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı. Pul'un cenazesine eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar'ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı. TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul'un cenazesinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

 

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