Nusret 8 Mart'ta kadınları mekanlarında ücretsiz ağırlayacağını duyurdu!

"Saltbae" hareketiyle tüm dünyada tanınan sosyete kasabı olarak bilinen nusret Gökçe, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'nde kadınları mekanlarında ücretsiz ağırlayacağını duyurdu.

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Nusret annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı ve "Bu benim annem. Eğer burada olmasaydın ben de burada olmazdım. Yaptığın her şey için hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası 8 Mart kadınlar gününü kutlamak için tüm kadınları ücretsiz 1 sipariş Lokum, 1 meşrubat ve 1 baklava için 12 öğleden 19.00'a kadar Nusr-et Steak House Global'e davet etmek istiyorum. Uluslararası Kadınlar günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımı....

Geçen yılda uzun kuyruklar oluşmuştu

Nusret geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı etkinliği düzenlemiş ve kadınlar Nusr-Et şubelerine büyük ilgi göstermişti. Nusret'in tüm mekanlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.