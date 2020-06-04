Jennifer Aniston, çıplak fotoğrafını koronavirüs yardım kampanyası için satışa çıkardı!

Amerikalı Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 109 bin kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs yardım kampanyası için çıplak poz verdiği bir portresini satışa sundu. Ünlü oyuncu bu kararını Instagram'da yayınladığı bir video ile hayranlarına duyurdu. Paylaşımında, fotoğrafçı Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görüldü. Seliger'in fotoğrafı Kasım 1995'te çektiği ifade edildi.

En yüksek teklif şimdilik 45 bin TL

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görev alan isimdi. Şimdiye dek bu cesur poza gelen en yüksek teklif ise 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.

Satışı sosyal medyadan duyurdu

Jennifer Aniston, sosyal medya hesabı Instagram'da videoyla eklediği açıklamada, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" ifadelerini kullandı.