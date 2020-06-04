Yumurtasız sütsüz kek nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!

Evinizdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, tadı enfes bir kek tarifini sizin için hazırladık. Üstelik yumurtasız ve sütsüz hazırlanan bu kakaolu kek, damağınızdan uzun süre silinmeyecek bir tat bırakacak. Yumurtasız sütsüz kek nasıl yapılır? Ne kadar sürede pişer? Malzemeleri neler? Sorularınızın yanıtlarını aşağıda bulabileceksiniz. İşte yumurtasız sütsüz kek tarifi!

Malzemeler:

1,5 su bardağı un,

3 yemek kaşığı kakao,

1 su bardağı toz şeker,

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilin,

1/2 çay kaşığı tuz,

5 yemek kaşığı bitkisel yağ,

1 yemek kaşığı elma sirkesi,

1 su bardağı su,

2 yemek kaşığı file badem



Yapılışı:

Bir kapta kuru malzemelerin tümünü birleştirin ve karıştırın. Karışan kuru malzemelerin ortasına bir çukur açın ve elma sirkesi, bitkisel yağ ve suyu ekleyin. Bir çırpıcı veya mikser yardımıyla, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Keki pişireceğiniz kalıbı yağlayın ve harcı kalıba dökün. Harcı kalıba döktükten sonra file bademleri üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.