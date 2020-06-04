Cep telefonunun zararları neler duruş bozukluklarına yol açıyor!

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar getirdikleri kolaylıkların yanında birtakım sağlık sorunlarına da neden oluyor. Cep telefonu kullanımı günümüzde 2 yaşa kadar inmiş durumda. Özellikle erken yaşlardan itibaren uzun süreli akıllı telefon kullanımı eklem ağrılarına, duruş bozukluklarına davetiye çıkarıyor. Cep telefonlarını kullanırken yararlarının yanı sıra getirdiği sorunların da bilincinde olmak gerekiyor.

Duruş bozukluklarına sebep oluyor

Akıllı telefonlara bakmak için başınızı öne doğru eğmenizden dolayı başınızın ağırlığı omurgaya baskı yapar. Bu da duruş bozukluklarına sebep olabilir. Bu duruş bozuklukları omuz, boyun ve baş ağrılarına neden olabilir.

Parmak eklemlerinizi ağrıtabilir

Cep telefonlarıyla sürekli mesajlaşmak veya oyun oynamak, bilek ve parmak eklemlerinizi yormanıza dolayısıyla ağrılara sebebiyet verebilir.

Meme kanseri riski

Cep telefonlarının ekranlarına sürekli olarak maruz kalmak, telefonlarının yaymış olduğu radyasyonu da beraberinde getirir. Bu durumda meme kanserinin riskini arttırır.

Kısırlık tehlikesi

Cep telefonu yaymış olduğu radyasyondan dolayı erkeklerde sperm hücrelerinin yavaşlayarak ölmesine sebep olabiliyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde kısırlığa sebep olabilir. Ayrıca cep telefonlarının özellikle erkeklerde asabiyeti arttırdığı belirtiliyor.

Kalp hastalıklarına sebep olabilir

Cep telefonları yaymış oldukları radyasyon ile kalp hastalıklarından hipertansiyona, beyin hücrelerinin ölmesinden algılama bozukluklarına kadar birçok soruna yol açabilir.