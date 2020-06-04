search menu
search
close

Cep telefonunun zararları neler duruş bozukluklarına yol açıyor!

Uzun süre akıllı telefon kullanımı başı öne doğru eğmeden dolayı duruş bozukluklarına ve bunun sonucunda omuz, baş ve boyun ağrılarına sebebiyet veriyor.

Cep telefonunun zararları neler duruş bozukluklarına yol açıyor!
-A A+

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar getirdikleri kolaylıkların yanında birtakım sağlık sorunlarına da neden oluyor. Cep telefonu kullanımı günümüzde 2 yaşa kadar inmiş durumda. Özellikle erken yaşlardan itibaren uzun süreli akıllı telefon kullanımı eklem ağrılarına, duruş bozukluklarına davetiye çıkarıyor. Cep telefonlarını kullanırken yararlarının yanı sıra getirdiği sorunların da bilincinde olmak gerekiyor.

Duruş bozukluklarına sebep oluyor

Akıllı telefonlara bakmak için başınızı öne doğru eğmenizden dolayı başınızın ağırlığı omurgaya baskı yapar. Bu da duruş bozukluklarına sebep olabilir. Bu duruş bozuklukları omuz, boyun ve baş ağrılarına neden olabilir.

Parmak eklemlerinizi ağrıtabilir

Cep telefonlarıyla sürekli mesajlaşmak veya oyun oynamak, bilek ve parmak eklemlerinizi yormanıza dolayısıyla ağrılara sebebiyet verebilir.

Meme kanseri riski

Cep telefonlarının ekranlarına sürekli olarak maruz kalmak, telefonlarının yaymış olduğu radyasyonu da beraberinde getirir. Bu durumda meme kanserinin riskini arttırır.

Kısırlık tehlikesi 

Cep telefonu yaymış olduğu radyasyondan dolayı erkeklerde sperm hücrelerinin yavaşlayarak ölmesine sebep olabiliyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde kısırlığa sebep olabilir. Ayrıca cep telefonlarının özellikle erkeklerde asabiyeti arttırdığı belirtiliyor.

Kalp hastalıklarına sebep olabilir

Cep telefonları yaymış oldukları radyasyon ile kalp hastalıklarından hipertansiyona, beyin hücrelerinin ölmesinden algılama bozukluklarına kadar birçok soruna yol açabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
51 yaşındaki yıldız oyuncu, çıplak pozunu satışa çıkardı! 51 yaşındaki yıldız oyuncu, çıplak pozunu satışa çıkardı!
Magazin
''Donla mı duş alıyorsunuz'' sorusuna bomba cevap! ''Donla mı duş alıyorsunuz'' sorusuna bomba cevap!
Magazin
En Güncel Galeriler
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İşte Instagram'da en çok beğenilen ünlü kadınlar!
İşte Instagram'da en çok beğenilen ünlü kadınlar!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Mayolu ilk kez görüntülendi! Diva fiziğiyle yıllara meydan okudu!
Mayolu ilk kez görüntülendi! Diva fiziğiyle yıllara meydan okudu!
Önceki Haberler
Üstelik çok hafif: Fırında falafel tarifi
Üstelik çok hafif: Fırında falafel tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Yumurtasız sütsüz kek tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Yumurtasız sütsüz kek tarifi
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
Saç kırıklarına kestirmeden çözüm olacak öneriler!
Saç kırıklarına kestirmeden çözüm olacak öneriler!
Seda takipçisinden gelen yoruma sinirlenince bastı küfürü!
Seda takipçisinden gelen yoruma sinirlenince bastı küfürü!
Karaciğer yağlanmasını bitiriyor!
Karaciğer yağlanmasını bitiriyor!
Selin Ciğerci ikiz annesi olmaya hazırlanıyor!
Selin Ciğerci ikiz annesi olmaya hazırlanıyor!
Sadece 3 makyaj önerisi ile kusursuz görünün!
Sadece 3 makyaj önerisi ile kusursuz görünün!
Yorumlar