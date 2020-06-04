Fırında falafel nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Yaz mevsiminin gelmesiyle kilo problemi olanlar kızartmalardan olabildiğince uzak duruyor. Bu sebeple Elmaelma.com olarak bugün sizin için sağlıklı bir tarif seçtik. Tahinli sos ya da yoğurtlu sosla servis edilen bu lezzet sizi mest edecek! Tadıyla büyüleyen fırında falafel tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet maydanoz

Yapılışı:

Haşlanmış nohutları, zeytinyağı ve baharatları mutfak robotuna koyun ve püre kıvamına gelinceye kadar çekin. Fırını 160 dereceye ısıtın. Püre haline gelen nohutları geniş bir kaba alın ve ince dilimlenmiş maydanozlar ve diğer malzemeleri ilave ederek yoğurun. Bütün malzeme pürüzsüz kıvama gelecek şekilde yoğurun. Eğer galeta unu ölçüsü yetersiz gelirse, bir parça beyaz un ilave ederek elinize yapışmayacak kıvama getirin. Fırın tepsinini yağlı kağıt ile kaplayın. Elinizle dilediğiniz şekli verin ve tepsiye yerleştirin. Verdiğiniz şekil ve büyüklükle orantılı olacak şekilde pişme süresi değişecektir. Kontrollü bir şekilde en az 10-15 dakika pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!