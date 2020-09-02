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Çılbır tarifi sabah kahvaltılarına renk katacak!

Çılbır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sabah kahvaltılarına alternatif olan birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız!

Çılbır tarifi sabah kahvaltılarına renk katacak!
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Sabah kahvaltılarında farklı bir alternatif arayanlar buraya! Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çılbır tarifinin nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. Sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzeti bir tadan bir daha unutamıyor. Bu lezzeti denemediyseniz artık daha fazla zaman kaybetmemelisiniz. Peki çılbır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çılbır tarifi. Şimdiden afiyet olsun... 

MALZEMELER: 

5 su bardağı su, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 dilim kızarmış ekmek, 1 çay kaşığı tereyağı, 4 dal maydanoz, 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber yeterli olacaktır.

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir tencerede su kaynatmaya başlayın ve su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa getirin. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kasenin içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3-4 dakika sonunda yumurtaların beyaz kısımlarının tamamen piştiğini, içininse rafadan olduğunu fark edeceksiniz. Poşe yumurtaları servis tabağına alın. Kızarttığınız ekmek dilimlerinin üzerine tereyağı sürüp ardından poşe yumurtaları üzerine yerleştirin. Son süslemeler içinse kıyılmış maydanoz yaprakları ve karabiber kullanabilirsiniz.

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