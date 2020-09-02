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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Yeni filmi için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, yeni haliyle herkesi şaşırttı. Ulusoy'u görenler tanımakta güçlük çekti.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni imajıyla herkesi şaşırttı!
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Son olarak Netflix yapımı Hakan Muhafız adlı dizide yer alan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir arkadaşının düğünde çekilen fotoğrafını paylaşan Çağatay Ulusoy, değişimiyle adından söz ettirdi.

Yeni imajıyla şaşırttı

Yakışıklılığı ve düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakan Ulusoy, yeni filminde çöpçülük yapan bir babayı canlandıracağı için imajını değiştirdi. Yakışıklı oyuncu yeni projesi için kilo alıp saç ve sakalını uzattı. Bir düğüne giden Ulusoy'un sosyal medyaya düşen son görüntüsü ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Setlere ara vermeden devam ediyor

Öte yandan 2021 yılında vizyona gireceği düşünülen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Filmde, yakışıklı oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek. İşlerini tam gaz sürdüren oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak.

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