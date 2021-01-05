Kadınları cinsellikten soğutan şeyler kötü kokuyorsanız...

Her kadının cinsellikten kaçınmak için çeşitli bahanelere başvurduğu dönemler olmuştur. Peki kadınlar neden cinsel isteksizlik duyar? Kadınları cinsellikten soğutan nedenler nelerdir? Erkeklerin kadınların cinsellikten soğumasına sebep olan 8 davranışını biraraya getirdik. İlişkinizi canlandırmak için bunları mutlaka bilin...

Kötü kokmak!

Erkeğin kötü kokması, temizliğe yeterince önem vermemesi kadınları cinsellikten soğutan nedenlerden biri. Nedendir bilinmez, bazı erkekler su sevmez. Yıkanmadığı gibi dişlerini fırçalamaz, üstünü başını değiştirmez. Sonra da vücudunun, soluğunun kokusunu duymaya kadını mecbur eder! Bu kokulara tahammül edemeyen kadın ise sevişmekten kaçar.

Hemen konuya girmek

Erkeklerin cinsellikte düştükleri hatalardan biri de hemen konuya girmek, aceleci olmaktır. Oysa kadının ilk ihtiyacı olan dokunulmak, okşanmak ve sevilmektir. Bu olmadığında kadın isteksizlik duyabilir.

Baskı kurmak

Kadının da erkeğin de ayrı bir dünyası vardır. Eğer erkek kendi dünya algısını baskı kurarak kadına kabul ettirmeye çabalarsa sonunda iki dünya çarpışır. Erkeğin kadının doğasını anlayışla karşılamasının yanında, herkesin kendi hikayesi olduğunu ve dünyayı farklı farklı algıladığını kabul etmesi gerekir. Baskı sürerse, kadın kesinlikle psikolojik tepkisini ortaya koyar ve zamanla soğuyabilir.

Özensiz tavırlar sergilemek

Flört dönemlerinde erkeğin kadına karşı gösterdiği nazik, ılıman ve sevecen tavırların değişmesi, kadına karşı eskisi gibi ilgiyi ve özeni göstermemesi, kadını kaybetmenin kestirme yolu gibidir. Her şeyde olduğu gibi ilişkilerde de istikrar önemlidir. Bu nedenle ilişkinin süresi ve şartları ne olursa olsun, erkek de kadın da karşılıklı ilgiyi ve saygıyı canlı tutmak zorundadır.

Bencillik

Bencillik bir insani ihtiyaçtır. Ancak aşırı bencillik, her olgunun merkezine kendini yerleştirme davranışı sıkıntı veren bir tutumdur. Hele ki kadın gibi doğuştan ilgi odağı olma isteğine sahip olan, duygusallığın hakim olduğu bir karakter varken, erkeğin kendini zorla merkeze yerleştirme isteği sonunda olumsuzlukları beraberinde getirebilir.

Uzun süre seks yapmamak

Uzun süre cinsellikten ve cinsel uyaranlardan uzak kalmak cinsel isteği azaltabilir. Cinsel ilişki hep aynı, durağan ve fanteziden yoksun ise çift zamanla birbirinden uzaklaşabilir. Bu nedenle erkekler istemeseler bile eşlerine dokunmalı ve erotik masaj yapmalıdırlar. Bu ille de seks yapacakları anlamına gelmez ama kadının soğumasını önler.

Kadının istemediği davranışları sürdürmek

Evlilikte ya da ilişkide anlaşmazlık varsa cinsel sorunu da beraberinde getirebilir. Özellikle kadının istemediği davranışlarda ısrar etmek, kadını öfkelendirir ve öfkeli kadın zamanla eşinden soğuyabilir.

Kadının vücudunu beğenmemek

Kadınlar vücutlarının nasıl göründüğüne çok önem verirler. Vücutlarını beğenmeyen kadınlar partnerlerinin bakış açısını kendi gözleriymiş gibi algılarlar. Bu nedenle erkek iltifat etmediğinde, beğendiğini ve arzuladığını partnerine hissettiremediğinde, kadın zamanla öz güvenini yitirir ve cinsel açıdan soğuk bir hale gelebilir.