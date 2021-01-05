search menu
search
close

Portakal kabuğundan temizlik malzemesi nasıl yapılır evinizi temizlemenin doğal yolu!

Çöp olarak gördüğümüz meyve kabukları aslında çöp değil! Elmaelma.com olarak portakal kabuğundan çok amaçlı temizleyici tarifini paylaştık!

Portakal kabuğundan temizlik malzemesi nasıl yapılır evinizi temizlemenin doğal yolu!
-A A+

Kimyasal temizleyiciler evimizin olmazsa olmaz parçalarıymış gibi lanse ediliyor. Aslında evinizde etkili bir temizlik yapmanız için sağlığa zararlı ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Narenciye kabuklarını çöpe atmanıza gerek kalmadan doğal temizlik ürünlerinde kullanabilirsiniz. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan bu yöntemle evinizi pırıl pırıl yapın!

Sirke ve portakal kabuklu temizleyici

Portakal kabukları bu temizleyicimizde sadece sirkenin kokusunu nötralize etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kir için güçlü bir çözücü olan limonen adı verilen bir yağ da barındırıyor. Temizleyicinizde, greyfurt, limon, portakal vb. veya birkaçının bir kombinasyonu da dahil olmak üzere çeşitli turunçgiller kullanabilirsiniz. Daha güçlü bir koku isterseniz birkaç damla esansiyel yağ ekleyin. Sirke kokusunun kuruduktan sonra kaybolduğunu görürken, narenciye kokusunun da kalıcılığına şahit olacaksınız.

Çok amaçlı temizleyici için malzemeler:

Narenciye kabuğu - portakal, limon, greyfurt. Turunçgil ailesinden herhangi birini kullanabilirsiniz.
Beyaz sirke
Sterilize edilmiş cam kavanoz
Sprey şişesi veya pompa şişesi 

Yapılışı:

Cam kavanozu narenciye kabuğu ile doldurun. Kullanmak veya hatta birleştirmek istediğiniz seçiminiz. Sirkeyi kavanozun içine dökün ve tüm kabukların tamamen suya daldırıldığından emin olun. En az bir hafta dinlenmeye bırakın. 1-2 hafta dinlendikten sonra narenciye kabuklarını süzerek bir sprey şişesine suyunu dökün.
Temiz / filtrelenmiş suyla eşit oranda 1: 1 oranında seyreltin. Yani bir ölçek konsantre temizleyiciyi sprey olarak kullanmak için bir ölçek su ekleyin. Eğer güçlü kirli yüzeyleri temizleyecekseniz temizleyiciyi seyreltmeden de kullanabilirsiniz. Ve işte doğal narenciye temizleyiciniz ihtiyaç duyduğunuz her anda kullanıma hazır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yumurtanın saça olan bu faydası şaşırtıyor! Yumurtanın saça olan bu faydası şaşırtıyor!
Saç
Kadınları cinsellikten soğutan 8 davranış! Kadınları cinsellikten soğutan 8 davranış!
Cinsel Sağlık
En Güncel Galeriler
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Önceki Haberler
Çıplak uyumanın birbirinden ilginç faydaları!
Çıplak uyumanın birbirinden ilginç faydaları!
Ünlü oyuncu dehşeti yaşamıştı! İddianame düzenlendi!
Ünlü oyuncu dehşeti yaşamıştı! İddianame düzenlendi!
Vazgeçilmez lezzet: Damla çikolatalı kurabiye
Vazgeçilmez lezzet: Damla çikolatalı kurabiye
Enfes lezzet: Brokoli çorbası
Enfes lezzet: Brokoli çorbası
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım!
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım!
İrem'den akıl hastanesi çıkışı: Pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!
İrem'den akıl hastanesi çıkışı: Pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!
Bakımsız dişler vücudu ele geçiriyor dikkat!
Bakımsız dişler vücudu ele geçiriyor dikkat!
Salatalık maskesi ile yaşlanmayı durdurun!
Salatalık maskesi ile yaşlanmayı durdurun!
Yorumlar