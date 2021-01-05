Portakal kabuğundan temizlik malzemesi nasıl yapılır evinizi temizlemenin doğal yolu!

Kimyasal temizleyiciler evimizin olmazsa olmaz parçalarıymış gibi lanse ediliyor. Aslında evinizde etkili bir temizlik yapmanız için sağlığa zararlı ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Narenciye kabuklarını çöpe atmanıza gerek kalmadan doğal temizlik ürünlerinde kullanabilirsiniz. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan bu yöntemle evinizi pırıl pırıl yapın!

Sirke ve portakal kabuklu temizleyici

Portakal kabukları bu temizleyicimizde sadece sirkenin kokusunu nötralize etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kir için güçlü bir çözücü olan limonen adı verilen bir yağ da barındırıyor. Temizleyicinizde, greyfurt, limon, portakal vb. veya birkaçının bir kombinasyonu da dahil olmak üzere çeşitli turunçgiller kullanabilirsiniz. Daha güçlü bir koku isterseniz birkaç damla esansiyel yağ ekleyin. Sirke kokusunun kuruduktan sonra kaybolduğunu görürken, narenciye kokusunun da kalıcılığına şahit olacaksınız.

Çok amaçlı temizleyici için malzemeler:

Narenciye kabuğu - portakal, limon, greyfurt. Turunçgil ailesinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Beyaz sirke

Sterilize edilmiş cam kavanoz

Sprey şişesi veya pompa şişesi

Yapılışı:

Cam kavanozu narenciye kabuğu ile doldurun. Kullanmak veya hatta birleştirmek istediğiniz seçiminiz. Sirkeyi kavanozun içine dökün ve tüm kabukların tamamen suya daldırıldığından emin olun. En az bir hafta dinlenmeye bırakın. 1-2 hafta dinlendikten sonra narenciye kabuklarını süzerek bir sprey şişesine suyunu dökün.

Temiz / filtrelenmiş suyla eşit oranda 1: 1 oranında seyreltin. Yani bir ölçek konsantre temizleyiciyi sprey olarak kullanmak için bir ölçek su ekleyin. Eğer güçlü kirli yüzeyleri temizleyecekseniz temizleyiciyi seyreltmeden de kullanabilirsiniz. Ve işte doğal narenciye temizleyiciniz ihtiyaç duyduğunuz her anda kullanıma hazır.