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Kaş bakımı nasıl yapılır bu önerilere kulak verin!

Kuaföre para vermeden evinizde kaş bakımınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte evde kaş bakımı yapmanın 7 ipucu!

Kaş bakımı nasıl yapılır bu önerilere kulak verin!
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Pandemi nedeniyle kuaföre gitmek eskisinden daha tehlikeli ve biraz da maliyetli bir iş haline geldi. Ancak Covid-19 bakımlı olmanıza engel değil. Evde kaşlarınıza nasıl bakım yapacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize bir göz atmanız yeterli. İşte 7 adımda evde kaş bakımı yapmanın sırları!

Önce şekillendirin

Kaşlarınızı şekillendirmeyi profesyonel ellere bırakmanız sizin için belki daha faydalı olacaksa da bu işi kendiniz de yapabilirsiniz. Kaşınızın şeklini fazla bozmadan yüzünüze en uygun bir şekil verin. 

Tarayın

Saçlarınızda olduğu gibi, kaşlarınızı taradığınızda küçük bir uyarılma ile kendisi için faydalı yağların üretimine başlayacaktır. Kaşlarınızı sürekli taramak zorunda değilsiniz ama haftada bir iki kez taramanız kaş bakımı için olmazsa olmaz.

Nazik olun

Kaşlarınıza ne yapıyor olursanız olun, nazik olun. Hem telafisi olmayan şekilde kaşlarınızı yolmamak hem de cildinize zarar vermemek için acele etmemeli ve dikkatli olmalısınız.

Nemlendirin

Kaşlarınızın altında deriniz var ve deriniz her zaman nemlendirilmek ister. Aksi halde kurur ve pul pul olur, kaşlarınızın altında olsa bile. Yüz kremi sürdüğünüzde biraz da kaşlarınıza sürdüğünüze emin olun. Ayrıca bu onları şekillendirmenizi de kolaylaştırır.

Dikkatli ağda yapın

Eğer kaşlarınızı ağda ile alacaksanız, çok dikkat etmelisiniz. Ağda, yanıklara sebep olmaması için, çok sıcak olmamalıdır. Çekerken kaşlarınızın çıktığı yönde çekilmeye dikkat edilmelidir. Hijyene dikkat etmezseniz, cilt enfeksiyonları yaşayabileceğinizi unutmayın.

 Göz farı sürün

Fazla kozmetik kullanmak cildiniz için zararlıdır. Ama bazı kadınlar doğası gereği açık renk veya seyrek kaşlara sahiptirler. Eğer sizin için de durum buysa, uzmanlar kaş kalemi yerine göz farı kullanmanızı öneriyor. Hem uygulaması daha kolay hem de görünümü daha doğal olacaktır.

Cildinize uygun ürünler

Kaşlarınız için alacağınız ürünler her şeyden önce cilt tipinize de uygun olmalıdır. Ayrıca kaşınızda dövme ya da piercing varsa, bölgeye özel ilgi göstermeli, hijyenine çok dikkat etmeli, anti alerjik kozmetik ürünler tercih etmelisiniz.

 

 

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