Sinüzit için doğal çözümler neler papatya çayını deneyin!

Sinüsler; burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları olarak tanımlanıyor. Sinüzit rahatsızlığından muzdarip olanlar bu konuda doğal tedavi yöntemlerini araştırıyor. Ağrılarınızı hafifleterek sinüzitinize iyi gelecek, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri biraraya getirdik. İşte sinüzitten kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

Sinüzite iyi gelen doğal yöntemler şöyle;

Papatya çayı

Tıbbi papatya (Matricaria recutita) bitkisi, iyi bir antienflamatuar ve antimikrobiyaldir. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş papatya ve bir su bardağı kaynamış su ile demleyeceğiniz papatya çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarını hafifleteceği gibi, sinüzit belirtilerini de azaltmada oldukça etkilidir. Sinüzit şikayetleri hissetmeye başladığınızda, günde bir-iki fincan papatya çayı tüketebilirsiniz.

Odanızı nemlendirin

Radyatörlerinizin ya da diğer ısıtıcıların üzerine uygun bir kap içerisinde koyacağınız sıcak su, buharlaşarak odadaki nem miktarını arttıracaktır. Kuru havaya sahip ortamlarda çok daha şiddetli hale gelen sinüzit şikayetlerini azaltmak için özellikle uyuduğunuz odanın havasının yeterince nemli olduğundan emin olmalısınız.

Sıcak havlu yöntemi

Sıcak suya batırarak ısıttığınız küçük bir havluyu yüzünüze koyarak 5 dakika kadar dinlenin. Sinüsleriniz ısınarak açılacak ve sıcaklık sizi rahatlatacak.

Soğan buğusu

Tencerede bir litre suyu kaynatın ve içerisine bir bütün soğanı doğrayarak 1-2 dakika daha kaynamaya bırakın. Daha sonra tıpkı papatya buğusu yapar gibi karışımın buharını soluyun. Oldukça güçlü bir antibiyotik ve antibakteriyel olduğu bilinen soğan, sinüslerin açılmasını kolaylaştıracaktır.