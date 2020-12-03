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Evde yapılabilen aktiviteler müzik dinlemeyi unutmayın!

Karantinanın tekrar gündemimize geldiği şu günlerde evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak etkinlik önerilerini elmaelma.com okurları için sıraladık!

Evde yapılabilen aktiviteler müzik dinlemeyi unutmayın!
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Pandemi süreciyle birlikte evde belki de hiç olmadığı kadar fazla zaman geçirmek durumunda kaldık. Evde geçirdiğimiz vakti daha eğlenceli, verimli bir hale getirmek sanıldığı kadar zor değil. Korona nedeniyle oluşan endişelerinizden sıyrılıp kafanızı dağıtmanızı sağlayacak etkinlikleri biraraya getirdik. İşte evde herkesin yapabileceği keyifli aktiviteler...

Bitkilerinizle ilgilenin

Toprakla uğraşmak vücudunuzdaki elektriği ve stresinizi alır. Hem bitkilerinizle ilgilenip onlarla vakit geçirebilir hem de onların gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

Film izleyin

İster daha önce izlediğiniz ve izlemekten bıkmayacağınız filmleri tekrar tekrar izleyin, isterseniz yeni türlere yeni filmlere açılın. Her şekilde, iyi bir film kafanızda bir sürü kapı açacaktır.

Sizi etkileyen şarkılar dinleyin

Rahat bir koltuğa oturun, en sevdiğiniz, sizi en çok etkileyen şarkıları açın ve gözlerinizi kapatın. Aktif bir şekilde müzik dinlemek, daha önce duymadığınız birçok detayı duymanızı sağlayacak.

Örgü örün

Örgü örmek, sabır işi gerektirir ama siz ufak bir şeylerle başlayabilirsiniz. Ayrıca örgü örmek, düşüncelerinizin daha dingin bir hale gelmesini sağlar ve sizi rahatlatır. Ortaya çıkan atkı ve benzeri şeyleri de kendinize ve etrafınızdakilere hediye edebilirsiniz!

Yeni bir dil öğrenin

Yeni bir dil hem boş vaktinizi değerlendirmek hem de ufkunuzu açmak için harika bir yoldur. Tabii ki akademik ciddiyetle öğrenmenize gerek yok. Size güzel gelen, ülkesini merak ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz konularda en çok kaynağa sahip olan dili/dilleri öğrenebilirsiniz.

Kitap okuyun

Kitap okumak için boş zaman beklenmemeli, onun için zaman yaratılmalıdır. Ama madem boş zamanınız da oldu, o zaman merak ettiğiniz, kitaplığınızda uzun zamandır durup da kapağına bakmakla kaldığınız o kitabı alın ve okuyun. Sizin için bambaşka dünyaların kapısı olacaktır…

Yemek yapın

Bazı kişiler için yemek yapmak çok rahatlatıcı gelir. Ortaya çıkan lezzetli ürün de sizi çok memnun edecektir. Yeni mutfaklar deneyip farklı tatlarla damak zevkinizi ve yemek yapma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Yoga yapın

Gergin olan vücudunuzu biraz rahatlatmak iyi gelecektir. Bunun için de en güzel yol yoga. Bir mata sahip olmanız yeterli. Son günlerde dünya gündeminde olan corona virüs sebebiyle "Down Dog" uygulaması, 1 Nisan’a kadar ücretsiz hizmet sunacağını belirtti. Amaçlarının, virüs sebebiyle toplu alanlara giremeyen, yoga derslerine katılamayan ve evinde duran insanların yoga yapmaya devam edebilmeleri ve stresle baş edebilmeleri olduğunu açıkladılar.

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