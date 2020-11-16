Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye olay sözler ben ona destek oldum o bana köstek!

Amerika'ya taşınan ve bir süredir burada yaşayan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda takipçilerinin merak ettiği sorularını cevapladı. Durmaz, bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak itirafta bulundu.

"Ben ona destek oldum o bana köstek!"

Kerimcan Durmaz, "Keşke hiç tanışmasaydım dediğin, bir daha asla görüşmeyen birisi var mı?" sorusu üzerine "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" şeklinde konuştu.

Selin'den cevap gelmedi

Eski dostu Kerimcan Durmaz'ın bu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Ciğerci'den henüz bir açıklama gelmedi.