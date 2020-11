Narsisizm nedir belirtileri neler sosyal medyadaki paylaşımlarınız arttıysa dikkat!

Kişinin en çok kendini beğenmesi ve kendini diğer insanlardan üstün görmesi anlamına gelen narsizm hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyadaki paylaşımlar, selfieler kişiyi narsisizme iten durumlar olmaktadır. Peki siz narsist misiniz? İşte narsist kişilik bozukluğunun belirtileri, tedavi yöntemleri!

Özseverlik anlamını taşıyor

Narsizm, kişinin kendi kendini beğenmesinde en zirve noktada yer almaktadır. Bir başka deyişle özseverlik anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kendilerinin özel olduğunu hisstemektedirler. Diğer insanlara göre farklı olduğunu düşünen bu hastalığı taşıyan kişiler, hastalığın boyutlarına göre kişiye zarar verebilmektedir.

Sürekli ilgi ve övgü görmek isterler

Narsist kişilerin en önemli özelliği sürekli olarak ilgi ve övgü görmek istemeleridir. Her zaman en iyiyi isteyip, en mükemmele ulaşmak için her şeyi göze alabilmektedirler. Toplumda en zirvede olmak isterler, parmakla gösterilmek isterler. Bir ortama girdiklerinde en çok kendilerinin dikkat çekici olduğunu düşünürler.Bu kişiler, başkalarına saygı göstermez. Her zaman ben merkeziyetçi olan narsistler, istediğini başaramazsa büyük bir bunalıma girip, kendilerine zarar verirler.

Narkissos efsanesi

Narsisizmin kökeni mitolojik karakter Narkissos'tan gelir. Efsaneye göre suda yansımasını gören Narkissos, kendine aşık olmuştur. Saatlerce su başında kalıp, kendi yansımasına hayran kalmıştır. Kendisine bakan bu yansımaya sarılmak isteyen Narkissos, o an suya düşer ve boğularak can verir. Bu mite göre esasen narsistlerin durumu açıklanmaktadır. Çünkü narsistler sudaki yansımalarına hayran olmaktadırlar.

Eleştirilmekten asla hoşlanmazlar

Narsisizm, mitolojik karakter Narkissos'tan geldiği gibi kendini çok sevme ve büyük görmedir. Bu kişiler kendisiyle ilgili ego duygularına fazla sahiptirler. Sürekli olarak başarı kanma isteği, hayranlık görme düşünceleri vardır. Asla ve asla eleştirilmekten hoşlanmazlar. Empati yapmaktan yoksun bir karakter özellikleri vardır.

Kendilerini övenleri yakında tutarlar

Bu kişiler kendini üstün görmeyi sevdikleri için, etrafında hayran kitlesi oluşturmayı severler. İlgi ve övgüyle beslendikleri için sadece onları destekleyen ve övenleri yanında tutar. Bu amaçlarına ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparlar, başkalarını kullanmayı severler.

Kendisini dev aynasında gören cüceler!

Narsistler kendlerini dev aynasında gören cücelerdir esasen. Bu hastalığa sahip olan kişiler aşağılık kompleksinin esiridir. Sürekli onla baş etmek için kendini yüceltmek istemektedir.

Sosyal medya selfieleri narsizme itiyor!

Narsizm eski zamanlardan beri var olan bir rahatsızlıktır. Tarihe baktığımızda efsanesi bile bulunmaktadir. Günümüzde ise teknolojinin artmasıyla birlikte bu hastalığa sahip olan kişi sayısıda ne yazık ki artış gösterdi. Sosyal medyadaki paylaşımlar, selfieler kişiyi narsisizme iten durumlar olmaktadır. Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan kişi bu paylaşımlardan geri bildirim aldıkça kendine hayranlık duymaktadır.

İletişim kurmakta zorlanırsa ancak tedaviye gider

Narsist kişiler, narsisistik kişilik bozukluğunun tedavisi için bir uzmana gitmezler. En küçük bir eleştiriyi bile kaldıramayan bu kişiler, ancak canlarına tak ettiğinde temel sebep kendi kişilikleri olmasına rağmen, iletişimde yaşadıkları problemleri başkasının suçuymuş gibi düşünüp bir uzmana başvurmaktadırlar. Yakınları ile olan iletişim bozukluğu depresyona neden olduğu için, narsisist kişiler uzmana başvurmaktadırlar. Genelde tamamen harika olduklarını düşündükleri bir alanda yaşadıkları hayal kırıklığı nedeni ile ruhsal çöküntüye girerler. Böyle durumlarda bu durum kişilerde depresyona yol açabilmektedir.

Özgüvenlerini kazanmak için tedavi olurlar

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler için psikoterapi desteği almak narsistler için küçümsenecek bir durumdur. Tedaviye gelirken kendilerine olan müthiş özgüveni yeniden kazanmak, başkalarını tekrar etkilemeyi becerebilmek, ve benmerkezci tutumlarını yayabilmek için destek bulmaya gelirler.