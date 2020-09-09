MasterChef'te ipler gerildi! Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan stüdyoyu terk etti

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını istediği gibi çıkaramayan Furkan'a "Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme" diyerek tepki gösterdi. Sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Furkan, stüdyoyu terk etti.

Şeflere yetişmeyen tabağını sundu

MasterChef'te 8 Eylül Salı ekrana gelen bölümde, takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. İkinci bölümde Somer Sivrioğlu'nun istediği ördek etli gözleme yapmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ve tabağını götürmedi. Yine tabağını tamamlayamayan Furkan ise yetişemeyen tabağıyla şeflerin karşısına çıktı.

Gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

Gözleme şeklinde olması gereken yemeğin dağıldığını gören Mehmet Şef adeta çıldırdı. Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle yüklendi. Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan, yemeğini diğer şeflere tattırmadan yerine geçti.