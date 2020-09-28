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Kim Kardashian sosyal medya paylaşımıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!

Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşımlarıyla Türkleri hedef alan Kim Kardashian, bu kez Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili skandal paylaşıma imza attı.

Kim Kardashian sosyal medya paylaşımıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine iki ülke arasında çatışma başladı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatırken bazı yerleşim birimlerini de Ermenistan işgalinden kurtardı. Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian ise konu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"Amerika Azerbaycan'a askeri yardımı durdurmalı"

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu öne sürdü. Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia ederek, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

Kardashian'a tepki yağdı

Kim Kardashian'ın paylaşımlarına tepki ise gecikmedi. Türk sosyal medya kullanıcıları İngilizce tweetlerle Kardashian'a tepki gösterdi.

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