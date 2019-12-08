Yine Can Yaman Yine Olay!

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile Can Yaman röportaj yaparken görülüyor. Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.

İspanya'yı gezdirmesini istedi

Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi hayrete düşürdü.

Can Yaman Kimdir ?

"Erkenci Kuş", "Hangimiz Sevmedik, "İnadına Aşk" diziyleriye adını duyuran Can Yaman, 8 Kasım 1989 günü İstanbul'da dünyaya geldi. İtalyan Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi hukuk bölümünde tamamlayan Yaman'ın asıl mesleği avukatlıktır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni olan Can Yaman'ın ailesi Yugoslav kökenlidir.