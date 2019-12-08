Kısmetse Olur'da tanışmışlardı Nur Erkoç Batuhan Cimilli çifti boşandı!

Kısmetse Olur programının ünlü çifti Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli geçtiğimiz Ağustos ayında aldıkları boşanma kararıyla evlerini ayırmıştı.Nur Erkoç katıldığı bir programda 3 aydır boşandıklarını ve görüş aylıkları yaşadıklarını dile getirdi.

Anlaşarak ayrıldılar

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı 'Kısmetse Olur' programında tanışıp 2016 yılında nikah masasına oturan çift, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çift bu evlilikten Aselhan adında bir kız çocuğuna sahip.

Batuhan Cimilli Kimdir?

Aslen Erzurumlu olan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Kısmetse Olur'a sonradan dahil olan Batuhan'ın yarışmadaki gelin adaylarından Melis'in eski arkadaşı olduğu iddia edilmişti. 2016 yılındadiğer gelin adayı Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli'nin, 2017 yılında Aselhan adında kızı dünyaya geldi.

Nur Erkoç Kimdir?

Erkoç, 1992 yılında İzmir'de doğdu. Erkoç, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümünden mezun oldu. Yaşamını İstanbul'da devam ediyor ve İvent Organizasyon altında çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kendi tasarımlarının yer aldığı bir giyim markası bulunuyor.