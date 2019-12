Mucize Doktor'un Açelyası'ndan yatak pozu! Beğeni yağmuruna tutuldu!

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine can veren Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden çılgına çevirse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri. Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Son olarak paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip. Köseoğlu'nun cesur pozları, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor. Kullanıcılar, Köseoğlu'nun paylaşımlarına "Gözlerin güzelliğine bak ya!", "Sarışın güzeli", "Çok güzelsin kız Açi!" ve "Madonna gibi kadın" şeklinde yorumlar yapıyor.

Hayal Köseoğlu Kimdir?

Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin gibi projelerde rol aldı.