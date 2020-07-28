Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama!

Uzun süredir Kaçış Sendromu hastalığını yenmeye çalışan Mehmet Ali Erbil'in kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten doktoru ise Erbil'in sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber verdi.

"Toparlayacağını düşünüyorum"

Operasyonun öncesinde saçlarını kazıtan 63 yaşındaki komedyenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet