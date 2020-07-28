Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi!

Aile arasında sade bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıydı. Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Pandemiden sonra düğün

Songül Öden ve Arman Bıçakçı'nın nikah törenine 20 kişilik davetli katıldı. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

Songül Öden kimdir?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST),Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl),Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

Arman Bıçakçı?

Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.

Kaynak: SNOB magazin