Regl sancısına ne iyi gelir somon ve ton balığı birebir!

Kadınların her ay yaşadığı regl döngüsü fizyolojik ve doğal bir süreçtir. Bazı kadınlar bu dönemi ağrısız geçirse de bazı kadınlarınki ise çok şiddetli ağrılara sebep olabiliyor. Regl sancılarını rahim, yumurtalık, genital bölge problemleri gibi nedenler etkilerken bazen de tek sebebi stres ve mevsimsel geçişler olabilmektedir. Ancak regl ağrılarını doğal besinlerle giderebilirsiniz. Elmaelma.com olarak regl sancılarına iyi gelen besinleri sıraladık!

Somon ve ton balığı

Somon ve ton balığı yağlı balık türleridir. Bu özellikleri de Omega-3 yağı kaynağı oldukları anlamına gelir. Omega-3 yağı regl şişkinliğine ve sancılarına iyi gelmesiyle bilinir.

Limon ve portakal

Limon ve portakal C vitamini kaynakları oldukları için regl döneminde tüketilmesi gereken besinlerden. Regl süresince kan kaybedersin. Bu da demir kaybetmek demektir. Demirin vücuttaki emilimi için de C vitamini gerekir.

Bitter çikolata

Bitter çikolata, çikolataların en sağlıklısı olarak biliniyor. Çünkü yüksek oranda kakao içeriyor. Serotonin salgılamana neden olduğu için de regl dönemlerinde seni stresten uzaklaştırıyor. Tatlı ihtiyacını gidermesi de cabası.

Muz

Hem lezzetli hem de sağlığa faydalı bir meyve muz. Kramplarını hafifleten besinlerin başında o var. Kasların gevşemesini sağlıyor ve seni hissedilir derecede rahatlatıyor. Çünkü muz tam bir magnezyum kaynağı.

Papatya çayı

Regl ağrılarını hafifleten etkili bir çay varsa o da papatya çayı. Papatya çayı sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi ile dinlendiriyor, ağrılarını dindiriyor. İçine atılan küçük bir parça taze zencefille birlikte ağrılara karşı birebir.