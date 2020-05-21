İlişkide ayrılık sebepleri neler sabit fikirli olmak ayrılığa yol açıyor!

Ayrılıkla biten her ilişkide, ayrılığı gerektiren bazı geçerli sebepler vardır. Bunlar, sevginin bitmesi, heyecanın kalmaması, aldatma ya da başkasına aşık olmak olabilir. Ancak bunların dışında ilişkileri ayrılığa götüren bilinmeyen başka nedenler de bulunuyor. Kimi insanların sık sık ayrılık yaşamasının da nedeni olan 10 sebebi sizin için sıraladık!

Sabit fikirli olmak

Sabit fikirli olmak yalnız normal yaşantıda değil ilişkide de işleri zora sokuyor. Sabit fikir ikili ilişkilerde istenmeyen durumlara yol açar. Bu tür insanlar ilişki yaşamakta zorlanır çünkü kendi bildiklerini okumaktan gerçekleri göremezler.

Sevgisini ifade etmekte zorlanırlar

Aşkınızı itiraf edeceğiniz zaman boğazınızın düğümlenmesi doğaldır. Dürüst olmak adına savunmasızlığı kabul edin, sonuçlar sizi şaşırtabilir. Partnerinizin anlamak zorunda olduğunu düşünmeyin; dışavurumcu olun, kalpten gelen kalbe değer. Birini seviyorsanız, bunu olduğu haliyle ifade etmeyi başarın.

Aşk için çabalamamak

Aşk, insandaki etkisi itibariyle hormonaldir, size başlangıç için bir itiş gücü verir. Çoğu insan aşka düşer ve çok geçmeden de yavaş yavaş yok olduğunu iddia eder. Aşk asla silinmez, etkisini kaybeden tutkudur. Aşk çabalamayı gerektiren bir duygudur ve çabanızın karşılığını alırsınız.

Statü olarak görürler

Aşk olası tüm dengeleme faktörlerini gebe ve karar almak için bir hesaplama değildir. Sosyal düzeni reddeder. Bütün büyük aşk hikayelerinde ağır meydan okumalar yaşanır. Eğer seçeneklerinizi düşünürseniz, aşk bir iş anlaşmasına dönüşür ve aşk olmaktan çıkar.

Benliklerini kontrol edemezler

Aşık olunduğunda en sık yapılan hatalardan biri, ego sınırlarını gevşek tutmaktır. Bazen kaybetmek kazanmak anlamına gelse de çatışmaların sonuçları her zaman partnerinizin iradesinde şekillenecektir. Benliğinizi kaybetmeyin.

Partnerlerini değiştirmeye çalışırlar

Değişim kaçınılmazdır ancak zorla elde edilemez. Sürece inanın, partnerinizin değişmesini beklemek sersemliktir; eğer aşıksanız partnerinizi kusurlarıyla kabul etmişsiniz demektir. Değişmesini beklemeye başladığınız anda ilk önce kendinizi gözden geçirmelisiniz. O yüzden onun mükemmel olmasını beklemeyin.

Boş kalplerini doldurmaya çalışırlar



Öncelikle kendinizi sevmeli, sonra sevgiyi paylaşmayı denemelisiniz. Boş kalpler özlem dolu ve koşulludur, dolu olanlar ise koşulsuz ve tam.

Sevgi ile merhameti karıştırırlar

Duygusal olmak aynı zamanda hem güç hem zayıflıktır. Birisi gelip kendisine dair acıklı bir hikaye anlatırsa, üzülmeye meyilli olrsunuz. Bu insanı sevebilirsiniz de ama kendinizi doğru anladığınıza emin olun. Merhamet ve sevgi farklı duygulardır.

Aşklarını kanıtlamaya çalışırlar

Soyut bir şey nasıl kanıtlanır ki? Çoğu insan umutsuzca çılgınca ve derinden aşık olduğunu kanıtlamak için çalışır. Bu kendinizi zorlamaktan başka işe yaramaz. Aşk kanıtlara ihtiyaç duyulan bir bilim değil, soyut bir duygudur. Kanıtlanmaz, hissedilir.

Aşkın peşine düşerler

Karşılıklı değil ise, aşk değildir. Kovalamayı ve manipulasyonu kesin. Aşk bir kelebeğe benzer: Ne kadar çok kovalarsanız, yakalamanız o kadar zordur. O karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda zaten çıkacaktır.