Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gerekenler soğuk suda yıkayın!

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat için çevreye verdiğimiz zararı olabildiğince azaltmalıyız. Kuraklık, susuzluk, iklim değişikliği sorunları yaşadığımız günümüzde çamaşırlarınızı yıkarken bazı noktalara dikkat ederek hem tasarruf edebilir hem de çevreyi koruyabilirsiniz. Çamaşır yıkarken edinmeniz gereken alışkanlıkları anlatıyoruz!

Daha az yıkayın!

Uzmanlar, giysilerinizi sık sık makineye atmaktan kaçınmanızı, hatta bazı lekeleri elde yıkayarak çıkarabileceğinizi söylüyor. Ancak yoğun yaşam koşullarında çamaşır makinesinden vazgeçmek o kadar da kolay olmayabilir. Bunun yerine, enerji tasarrufunu için yıkamalarınızı kısaltmanız daha mantıklı bir seçenek olacaktır.

Ancak bunu yaparken çok önemli bir ayrıntıyı da geçmeyelim. Giysilerinizi hassas ayarda yıkamak, onları uzun süreli kullanmanıza yardımcı olsa da, ne yazık ki çevreye normalden daha fazla kirli atık yayılmasına neden olur. Bunun nedeni, hassas yıkamada, makinenizin sıkma döngüsünün çok daha yüksek hacimde su kullanmasıdır.

Soğuk suyla yıkayın

Çoğumuz çamaşırları yıkarken sıcak su kullanmanın temizleyici gücüne inanırız. Bunu yapmakta geçerli sebeplerimiz olabilir ancak sıcak suyla yıkanan giysilerin kumaşları hızla yıpranır ve bu da çok sevdiğimiz kıyafetlerimizin ömrünü kısaltır. Soğuk suyla yıkanan giysiler renklerinin canlılığını uzun süre koruyabilirler ve çevreyi daha az kirletirler.

Kurutucu kullanmak yerine asarak kurutun

Önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız, giysilerinizi asarak kurutmanız iyi bir seçenek olacaktır. Çamaşırlarınızı asmak için, balkon gibi ev ortamı dışında açık alanları tercih etmeniz ev içindeki nem dengesini de korumanıza yardım eder. Kurutma makinesi kullanmayarak hem çevreye hem de çamaşırlarına büyük bir iyilik yapmaya ne dersiniz?