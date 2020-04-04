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Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki gece yarısından itibaren 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Bunun üzerine gözler 20 yaş altındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrildi. Tilki bu kararın ardından sokağa çıkamayacak. 

''20 yaş altının virüs kapmayacağının garantisi yok'' 

Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

Aleyna Tilki de sokağa çıkamayacak

 Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler, 20 yaş altındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrildi. 2000 doğumlu olduğu bilinen Tilki, bu kararın ardından sokağa çıkamayacak.

 Kaynak: İHA 

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