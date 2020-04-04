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Serel Yereli'den dikkat çeken paylaşım gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır

Oyuncu Serel Yereli sosyal medyadan yaptığı 'gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır' çıkışıyla gündem oldu.

Serel Yereli'den dikkat çeken paylaşım gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Serel Yereli geçtiğimiz günlerde hava almak için dışarı çıkamayınca evinin penceresine oturarak poz vermişti. Yereli bu seferde dikkat çeken çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu "Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" diyerek gündem oldu. 

''Ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin''

Türkiye'de bir süre oyunculuk yaptıktan sonra Londra'ya taşınan ve orada şarkıcılık kariyerine adım atan Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle kendisini eve kapattı. Günlerini evinde geçiren Yereli Instagram hesabından şu sözlerle içini döktü: "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Serel Yereli'den dikkat çeken paylaşım gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır



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