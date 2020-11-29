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Koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise'den haber var!

Koronavirüse yakalanan ünlü popçu Hadise’nin, hastalığı rahat bir şekilde geçirdiği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise'den haber var!
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Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık magazinde yer alan şarkıcı Hadise, koronavirüse yakalanmıştı. 35 yaşındaki şarkıcının hastalığı rahat atlattığı öğrenildi.

Sağlıklı yiyecekler tükettiği için mutfaktan çıkmıyor!

Milliyet'te yer alan habere göre; Evinde tek başına karantinada olan Hadise, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmıyor. Hadise, gün içinde ise kitap okumanın yanı sıra film ve dizi izleyerek zaman geçiriyor. 

Hadise kimdir?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor.

Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi "Ain't No Love Lost"u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan "Ain't No Love Lost" teklisinde, şarkının "Burdayım" adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor.

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