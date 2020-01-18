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Kubilay Aka'yı tehdit eden kadından açıklama geldi!

Kubilay Aka'yı tehdit eden kadından açıklama geldi! Sosyal medyadan mesaj attığı kadın, konuyla ilgili ''şuan sessizliğimi koruyorum'' şeklinde açıklama yaptı.

Kubilay Aka'yı tehdit eden kadından açıklama geldi!
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Geçtiğimiz gün 2. Sayfa programına bağlanan Kubilay Aka, "Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dinlemedi." diyerek tehdit edildiğini açıklamıştı.Aka'nın sosyal medya hesabından mesaj attığı kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu. 

''Şuan sessizliğimi koruyorum''

Kubilay Aka'nın sosyal medya hesabından mesaj attığı kadın, konuyla ilgili "Birkaç gündür süren olaylarla ilgili şu an açıklama yapmıyorum. Konuda sabah canlı yayında adım geçtiği için ve olaylar canlı yayında ifşalandığı için bu yazıyı yazıyorum. Olayın kiminle olduğu apaçık ortada. Birçok sayfa bu konuyla ilgili haber yapıyor. Bir ise on söyleniyor orası ayrı konu. Kubilay Aka'nın dediğine göre ben onu tehdit ediyormuşum. Kimse kusura bakmasın ama ağızdan çıkan sözlerle benim elimdeki belgeler çakışıyor. Bunu gerekirse yargıya taşır orada da hesaplaşırız. Konuyla ilgili şu an sessizliğimi koruyorum." yazdığı yazıyı sosyal medya hesabında paylaştı.

Kubilay Aka'yı tehdit eden kadından açıklama geldi!

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