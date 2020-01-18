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Ünlü yetişkin film sitesi kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi, kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti.

Ünlü yetişkin film sitesi kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti
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Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bıraktıktan ne yapacağı merak konusu olmuştu. Markle'a ilk teklif dünyanın en çok tıklanan yetişkin içerik sitelerinden biri olan yetişkin film sitesinden geldi.Mektupta Meghan'a sitenin 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü' teklif edildi.

Özel insiyatifler direktörlüğü teklif edildi 

Ünlü yetişkin film sitesinin başkan yardımcısı Charlie Hughes, Meghan Markle için bir açık mektup yayımladı. Mektupta Meghan'a sitenin 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü' teklif edildi. Birçok kurum ve kuruluşun yetişkin film endüstrisinden herhangi bir maddi yardımı kabul etmediğini belirten başkan yardımcısı, endüstriye yönelik yaratılan bu algıyı Markle'ın kırabileceğine vurgu yaptı.

Ünlü yetişkin film sitesi, kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti

''Kraliyet dışında bir hayat kurma çabanızı taktir ediyoruz''

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Siz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yaratıcı çözümlerinizle, ilginç yöntemlerinizle kendinizi kanıtladınız. Bu yüzden bu pozisyona şahane bir şekilde uyuyorsunuz. MEGXIT sürecini yakından takip ediyor ve kraliyet dışında kendinize bir hayat kurma çabanızı takdir ediyoruz. Size çok daha ilginç teklifler sunulacağını biliyoruz ancak biz size, hayır işlerini organize etmeniz için eşsiz bir pozisyon olan 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü'nü teklif ediyoruz"

 

 

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