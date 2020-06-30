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Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı beğeni yağdı!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile olan fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı beğeni yağdı!
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Genellikle attığı politik tweetlerle gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan uzak getiştiriyor. Başarılı isim, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

"Güzel ve çirkin"

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafına "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notunu düştü. Özoğuz'un bu paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Şarkıcının paylaşımına, "Bu ne güzel bir çocuk böyle", "Babasının modeli" şeklinde yorumlar geldi.

Gökhan Özoğuz'un 7 yaşındaki küçük kızı, bu fotoğrafta 4 yaşında.

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