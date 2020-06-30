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Burcu Erken’den yeni mayo koleksiyonu HİPNOZ

İzmirli tasarımcı Burcu Erken, kendi adıyla kurduğu mayo markasının ikinci koleksiyonunu beğeniye sundu. Erken, "Hipnoz" koleksiyonuyla plajlara damga vuracak.

Burcu Erken’den yeni mayo koleksiyonu HİPNOZ
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Cemiyet hayatının yakından tanıdığı İzmirli tasarımcı Burcu Erken, “Burcu Erken Luxury Beachwear” adını verdiği markasıyla plaj modasına iddialı bir giriş yaptı. “Diamond” adını taşıyan ilk koleksiyonuyla moda dünyasında büyük ses getiren Erken’in tasarımları, ünlü sanatçıların da ilk tercihi oldu.

SEZONUN TRENDLERİ IŞILTIYLA BİRLEŞİYOR

Burcu Erken Luxury Beachwear, 2020 yazını ikinci koleksiyonu “Hipnoz” ile karşılıyor. Siyah, altın sarısı, ateş kırmızısı, lacivert ve mürdüm renklerinin ağırlıkta olduğu koleksiyonda sezonun trendi volanlar, büyük fiyonklar, suda bozulmayan pirinç aksesuvarlar ve ışıltılı taşların kullandığı tasarımlar ön planda.

HER YERDE HER ZAMAN PARLAYIN

“Tasarımlarımı hayata geçirirken güneşin altında ışıl ışıl parlayan güçlü kadınları hayal ediyorum” diyen Burcu Erken’in koleksiyonu, şıklığı ve zarafetiyle fark yaratmak isteyen kadınlara hitap ediyor: “Markamı en iyi kullandığım zarif ya da gösterişli aksesuvarlar anlatır. ‘Her yerde her zaman parlayın’ mottosuyla çalışıyoruz. Ürünün bedene düzgün oturmasından dikiş kalitesine, hatta paketlemeye kadar tüketiciye uzanan yolculuğumuzun her durağında çok titiz davranıyoruz.”

ÇEŞME’NİN SEÇKİN BUTİKLERİNDE

Feminen çizgilerin el işçiliğiyle birleştiği “Hipnoz” koleksiyonu, hem şık görünmek hem de giydikleriyle kendini rahat hissetmek isteyen kadınların yüzlerini güldürecek. Koleksiyondaki ürünler renkleri, desenleri ve iddialı tasarımlarıyla yaz modasına yeni bir soluk getirecek. Burcu Erken Luxury Beachwear markasının ürünlerine www.burcuerken.com internet sitesinden ve İzmir-Çeşme’de hizmet veren seçkin butiklerden ulaşılabilir.

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