Badem göz makyajı nasıl yapılır eyeliner çekin!

Badem şeklindeki gözler, yapısı, konumu ve şekli itibariyle ideal göz olarak tanımlanıyor. Badem gözlere sahip olmasanız bile doğru makyaj teknikleri uygulayarak bu popüler gözlere kavuşabilirsiniz. Badem göz makyajı nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeli? Estetiğe ihtiyaç kalmadan badem gözlere sahip olmanızı sağlayacak makyaj tüyoları içeriğimizde...

Eyeliner çekin

Eyeliner badem göz makyajında önemli bir unsur. Bu şekli yaratabilmek için kuyruklu bir eyeliner çekmelisiniz. Uygulamayı tüm kirpik dibine değil ortasından başlayarak sürerek gözlerinizi daha çekik gösterebilirsiniz.

Göz yapısını belirgin hale getirin

Badem gözlere sahip olmak için kendi göz şeklinizi ortaya çıkarmanız gerekiyor. Gözlerinizi daha belirgin ve daha derin göstermek için katlanma çizginize bir bronzer yada uygun tonlarda bir far uygulamanız ve iyice dağıtmanız gerekir. Bu bölgeye uyguladığınız far, cilt renginden 3 ton kadar koyu olmalı. Gözlerin dış kısmını ise yukarı doğru dağıtarak hafif çekik bir görüntü elde edebilirsiniz.

Doğru aydınlatıcı

Göz makyajında aydınlatıcı kullanmak gözleri daha açık, belirgin ve canlı gösterir. Eyeliner sürdükten sonra göz pınarlarınıza aydınlatıcı sürüp dağıtın.

Rimel uygulayın

Makyajınızı tamamlamak çin özellikle dış köşedeki kirpiklerinize yoğun bir rimel uygulayın. Bu uygulamayı yapmadan önce içten dışa uzayan takma kirpiklerden yararlanarak daha dramatik bir görünüm elde edebilirsiniz.