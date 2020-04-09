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Yaban mersinli kek nasıl yapılır yumuşacık lezzet!

Daha önce yaban mersinli keki denediniz mi bilmiyoruz ancak bu tarif sizi mest etmeye yetecek. İşte yumuşacık yaban mersinli kek tarifi!

Yaban mersinli kek nasıl yapılır yumuşacık lezzet!
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Sağlığa faydalarıyla bildiğimiz antioksidan kaynağı yaban mersini, tatlılara da muazzam bir lezzet katıyor. Yumuşacık keki, benzersiz kokusu ve enfes yaban mersiniyle harmanlanan bu tarife bayılmamak elde değil. 20 dakikada hazırlayacağınız bu lezzeti sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Şimdi bir çay koyun ve tarifimizi yapmaya başlayın! İşte nefis yaban mersinli kek tarifi!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 bardak un
1 paket kabartma tozu
3 tane yumurta
1 bardak çilekli yoğurt (ya da sade yoğurt)
1 bardağın 4/3 kadar şeker
1 su bardağı taze yaban mersini

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağı küçük bir kaba alıp, ocakta eritin ve kenara alın. Daha sonra ayrı bir kabın içerisinde unu ve kabartma tozunu karıştırıp onu da kenara koyun. Bir büyük kasenin içine 3 yumurta ve şekeri ilave edip homojen bir kıvama gelene kadar çırpın. Üzerine erittiğiniz tereyağını ve çilekli yoğurdu ekleyin, yeniden çırpın. Sonra unlu karışımı da ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Son olarak yaban mersinlerini ekleyip yavaşça yeniden karıştırın ve yağlı kağıt serilmiş kaba aktarın. 30-40 dakika içi çekene kadar önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. İçi yumuşacık ve yaban mersinli olan kekiniz hazır. Afiyetler olsun!

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