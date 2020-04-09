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Tavada ay böreği tarifi parmak ısırtan tarif!

Tavada kolayca yapılan sıcacık bir ay böreğine kim hayır diyebilir ki? Tadına doyum olmayan ay böreği tarifi içeriğimizde...

Tavada ay böreği tarifi parmak ısırtan tarif!
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Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan börek, birçok farklı türüyle sofraları şenlendiren bir lezzet. Biz de elmaelma.com olarak bu defa sizler için tavada ay böreği tarifini hazırladık. Kendiniz kolayca açacağınız, içi lor peynirli, biberli enfes bir lezzete hazır olun. Yanına yapacağınız çay ya da bol köpüklü ayranla harika gidecek bir tarif. Gelin tavada ay böreğinin tarifine birlikte göz atalım!

Tavada ay böreği tarifi için malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
1 çay kaşığı tuz

İçi için:

1 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 su bardağı lor peyniri
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Ilık su ve mayayı bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından azar azar un ilavesinde bulunarak yoğurmaya başlayın. Tuzu da ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Un ve su miktarını hamurunuz ihtiyaç duyarsa arttırabilirsiniz. Ardından oda sıcaklığında 30-40 dakika kadar, üzeri nemli bir bezle örtülmüş şekilde mayalandırın.

O sırada içini hazırlayın. Soğan incecik bir şekilde doğrayın. Bir tavaya aktarın, üzerine zeytinyağı ve salçayı ilave ederek güzelce kavurun. Kavurduktan sonra ocaktan alın ve üzerine lor peynirini ve baharatlarını ilave ederek güzelce karıştırın. Bir köşede dinlenmeye bırakın.

Mayalanan hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin ve hafif unlanmış bir tezgahın üzerinde oklava yardımıyla tabak büyüklüğünde açın. Açtığınız yufkanın yarısına hazırladığınız peynirli harçtan 1,5 yemek kaşığı kadar aktarıp yayın. Yufkanın harçsız diğer yarısını, harçlı olan kısmın üzerine kapatın. Kenarlarından varsa fazlalıklarını bıçak yardımıyla ya da hamur keseceği yardımıyla alın.

Düzelttikten sonra çatalla ya da parmaklarınızla kenarlarına bastırın. Tavanızı yüksek ateşin üzerinde ısıtın. Böreklerinizin her iki yüzüne de fırça yardımıyla yağ sürün. İyice ısındığında hazırladığınız börekleri aktarın. Böreklerinizi arkalı önlü pişirin. Pişen böreklerinizi sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

 

 

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