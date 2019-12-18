Keçiboynuzu pekmezinin faydaları neler akciğer kanserini önlüyor!

Keçiboynuzu hem pekmez hem toz haliyle tüketilebilen yapısıyla insan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Keçiboynuzu pekmezi kansızlığı gidermesi, damar tıkanıklıklarına iyi gelmesi, şiddetli öksürükleri kesmesi gibi faydalarının yanında akciğer kanseri riskini azaltan mucize bir besin. İşte keçiboynuzu pekmezinin duyunca şaşıracağınız diğer yararları!

Akciğer kanserini önlüyor

Keçiboynuzu pekmezi içerisindeki zengin vitamin ve minerallerle akciğerleri korumaya yardımcıdır. Sigaranın akciğerlere zararlarını azaltarak, akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

Damar tıkanıklıklarını giderir

Antioksidan özellikleri sayesinde doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Şiddetli öksürüklerin ilacı

Astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu balgam söktürücüdür ve şiddetli öksürüklere karşı çok etkilidir.

Sindirime ve kilo vermeye yardımcı

Bağırsak ve sindirim sistemine olumlu etkilere sahip olan keçiboynuzu pekmezi kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcıdır. İçerdiği lifler dolayısı sindirim sistemini koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda lif içeriği kilo vermeye de yardımcı olur.

Cinsel gücü arttırır

Keçiboynuzu tam bir enerji deposu olmasının yanında cinsel gücü de arttırıcı özelliğe sahiptir. Erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı kanıtlanmıştır.

Kemik sağlığına iyi gelir

Kalsiyum açısından zengin olan keçiboynuzunun kemik sağlığına katkıları bulunur. Yüksek düzeyde kalsiyum içeriği çocukların kemik gelişiminde olumlu etkiler yaparken, yaşlılarda da kemik erimesine karşı fayda sağlar.

Alerji tedavisi

Çoğu insanın muzdarip olduğu çeşitli alerjik hastalıklara ve tepkimelere karşı önleyici ve tedavi edici özellikler taşır.

Bağışıklık sisteminin dostu

Keçiboynuzu pekmezi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu koruma işlevi görür.

Serbest radikalleri vücuttan atar

Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler. Vücuttan birçok hastalığın sebebi olan serbest radikalleri atmada yardımcı olur.

Şişkinliğe iyi gelir

Keçiboynuzu pekmezi ayrıca şişkinliğe de iyi geliyor. Midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.

Anemiye birebir

Keçiboynuzu pekmezi içeriğindeki E vitamini ile özellikle anemiye birebirdir. Keçiboynuzu pekmezi kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Keçiboynuzu kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltır ve bu özelliğinden dolayı şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görür.