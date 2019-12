Brokolinin faydaları neler kırışıklıkları azaltıyor!

Kış mevsiminin içerisindeki vitamin ve minerallerle en değerli besinlerinden biri olan brokoli, vücuda inanılmaz fayda sağlıyor. Kemik sağlığından, kanserle mücadeleye; kötü kolesterolü düşürmeden, saçlara pek çok yararı bulunan brokolinin en önemli faydalarından biri de cildimizdeki kırışıklıkları azaltarak genç görünmeye katkı sağlaması. Brokolinin daha önce duymadığınız faydaları haberimizin devamında...

Genç görünmeyi sağlıyor

Brokoli, cildinizi güneş ve çevre kirliliğine karşı koruyan iyi bir antioksidan olan C Vitamininden zengindir. Ayrıca kırışıklıkları azaltmaya ve cildin genel dokusunu geliştirmeye yardımcı olur. Bunun nedeni C vitamininin cildin ana koruyucu sistemi olan kollajen oluşumunda yardımcı olmasıdır. Brokoli ayrıca her ikisi de cilde faydalı olan A ve E vitamini sağlar.

Kemik sağlığına iyi geliyor

Brokoli, kemiklerimiz için son derece yararlı olan K vitamini açısından oldukça zengindir. K vitamini, vücudun kalsiyum emilimini ve ayrıca idrar yoluyla kalsiyum atılımını azaltarak kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle diyet yaparken kemiklerinizin zayıflamasına ve bu süreçte kırılmalarına engel olmak için brokoli yemeniz faydalı olacaktır.

Kanserle savaşmaya yardım eder

Brokoli birçok kanser türüyle mücadele etmeye yardımcı oluyor. Meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri ve ayrıca akciğer, karaciğer, bağırsak, kolon ve böbrek bunlardan bazıları. Brokoli, kükürt içeren bir bileşime sahiptir ve sülforafan olarak bilinen ve kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Kadınlarda meme kanseri riskini azaltttığı bilinir. Bunun dışında, glukofanfan, diindolilmetan, beta-karoten, selenyum ve brokolide bulunan diğer kanserojen bileşikler kansere karşı savaşmaya yardımcı olur.

Vücudunuzu detoksize eder

Brokoli, C vitamini, kükürt ve bazı amino asitleri içerdiği için vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olur. Diyetinize brokoli eklemek, ürik asit gibi serbest radikalleri ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Yanıklar, kaşıntı, kızarıklık, gut, artrit, romatizma ve hatta egzama ve ciltte sertleşme gibi cilt hastalıklarının toksinlerle ilişkili problemleri önlemenize yardımcı olacaktır.

Kolesterolü düşürür

Brokoli, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan çözünür lif açısından zengindir. Bu, lifin sindirim sisteminde safra asitleri ile kolesterolü bağladığından ve böylelikle kolesterol salımını kolaylaştırdığı için olur. Bir çalışma, brokoli yemenin kandaki LDL-kolesterol (kötü kolesterol) seviyelerini yüzde 6’ya kadar azaltabildiğini göstermiştir.

Saç için faydalı

Brokoli, saçlarınız için faydalı olan Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5, Vitamin B12, niasin, çinko, kükürt, silika ve germanyum gibi besin maddeleri içerir. A vitamini ve C vitamini, saç derisine ve saçınıza doğal bir nemlendirici ve saç kremi olarak işlev gören yağ bazlı bir salgı olan sebum üretimini teşvik eder. Brokoli içinde bulunan kalsiyum, saç köklerinin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Alerjilere ve inflamasyona karşı reaksiyonu azaltmaya yardımcı olur

Brokoli, alerji ile ilişkili maddelerin vücudumuza etkisini azaltan kaempferol içerir. Bu da alerjilere karşı reaksiyonu azaltmada fayda sağlar. Brokolide de bulunan Omega-3 yağ asitleri iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Sulforafan, brokolide bulunan ve eklem yıkımına neden olabilen enzimleri bloke eden bir başka kimyasaldır. Bu nedenle, brokoli tüketmek artrit şikayeti olan bir kişi için faydalı olabilir.

Mide rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur

Brokoli, kabızlık tedavisinde etkili olan lif içerir. Kabızlık çoğu mide rahatsızlıklarının temel nedenidir. Lif, midenin neredeyse tüm bozukluklarını iyileştirmeye yardımcı olur. Lif, tükettiğiniz yiyeceklere su ekler ve bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Brokoli ayrıca, iltihabı azaltarak mideyi yatıştırmaya yardımcı olan magnezyum ve vitaminler içerir.

Kalp hastalıkları riskini azaltır

Yüksek lif içeriğine ek olarak, brokoli de yüksek seviyede beta-karoten, Omega-3 yağ asitleri ve sağlıklı bir kalp için gerekli olan diğer vitaminler bulunur. Kötü kolesterol seviyelerini azaltırlar ve kan basıncını düzenleyerek kalbin düzgün çalışmasını sağlarlar. Brokoli’de bulunan potasyum, kan damarlarındaki gerginliği ve stresi azaltarak kan akışını kolaylaştırır ve temel organların oksijenlenmesini artırır. Brokoli ayrıca, bir kişinin kronik kan şekeri problemi varsa, iltihap nedeniyle oluşabilecek kan damarı duvarlarına zararı önleyen sulforaphane içerir.

Bağışıklığı artırmaya yardımcı olur

Vitamin C, beta-karoten ve selenyum, bakır, çinko ve fosfor gibi diğer vitamin ve mineraller brokoli içinde önemli miktarlarda bulunur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücudunuzu çeşitli hastalıklar ve enfeksiyondan korumanıza yardımcı olurlar.

Hamilelikte yardımcı olur

Brokoli proteinler, vitaminler, kalsiyum, antioksidanlar ve diğer önemli besinleri içerir. Lifler açısından zengin olduğundan hamilelik sırasında kabızlığı önlemeye yardımcı olacaktır. Brokoli içindeki folat, doğum sırasında beyin ve omurilik kusurlarının olmamasını sağlar.