Sumak neye iyi gelir boğaz ağrısını gideriyor!

Akdeniz ve Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan sumak, vücuda sağladığı faydalarla şaşırtıyor. Tam bir şifa kaynağı olan sumak tedavi edici yapısıyla boğaz ağrısını gideriyor. Ayrıca cilt sorunlarını gidermede ve enfeksiyonel hastalıkları iyileştirmede birebirdir. Sumağın faydaları bunlarla sınırlı değil. İşte sumağın bilmediğiniz faydaları!

Boğaz ağrısını geçirip hastalıkları tedavi ediyor

Sumak, kanı arındırmak ve boğaz ağrısını tedavi etmek için faydalı olabilmektedir. Sumağın sahip olduğu büzücü ve soğutucu özellikler bitkiyi sindirim ve mesane sorunları için tedavi edici bir hale dönüştürmektedir.

Enfeksiyonel hastalıkları önlüyor

Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılılıyor. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Soğuk algınlığı, , artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Cilt sorunlarını tedavi ediyor

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmektedir.

Sumak, kalbi ve karaciğeri korur

Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için yararlıdır.

Antikanser özellikleri vardır

Sumak üzerinde yapılan bazı araştırmalarda, sumak bitkisinin anti kanserojen olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bir çalışmada sumak özütünün diğer sağlıklı hücreler üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığı ancak kanserli hücreleri yok ettiği gözlemlenmiştir. Bu sayede sumak, kimyasal tedavi de kullanılan bir ilaç olarak kabul edilmeye başlandı.

Kadınlar üzerinde oldukça faydalı

Sumak kadın hastalıklarını tedavi etmek amaçlı da kullanılabilen bir bitkidir. Aşırı vajinal akıntı durumunda sumak harici tedavi olarak kullanılır. Aynı zamanda sumak anne sütünün arttılması amacı ile de kullanılmaktadır.

Adet düzensizliği ve ağrıların tedavisinde

Düzenli sumak kullanımının adet düzensizliğine ve adet döneminde oluşan ağrılara iyi geldiği söylenmektedir.

İnsan vücudunda detoks etkisi yaratır

Zararlı toksinler ve atıklar zamanla insan vücudunda birikebilir. Bu zararlı toksinler zamanla çeşitli sağlık sorunları meydana getirebilir. Sumak, bu atıkların ve toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için tüketilebilir.

Solunum ve sindirim sorunlarını giderir

Sumak, göğüs ve solunum yolları hastalıklarını tedavi etme amacıyla kullanılır. Sumağın çeşitli solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

İdrar söktürücüdür

Sumağın idrar söktürücü özellikleri vardır. Bu nedenle, idrar üretimine yardımcı olarak vücuttan toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Genellikle, bağırsak şikâyetleri için sumaktan faydalanılmaktadır. Ortadoğu’da, ekşi sumak suyu ise mide rahatsızlığını rahatlatmak için sık kullanılan bir seçenektir. Yatağı ıslatma sorununu tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olma özelliği taşımaktadır.