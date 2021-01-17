Enes Batur'dan tepki çeken açıklama sarışınlar varken esmerlere bakanlar...

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur bir skandala daha imza atmayı başardı.

"Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..."

Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle tepkilerin odağı oldu. Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü Youtuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.

Karantinaya uymadı

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz aylarda karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.