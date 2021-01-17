search menu
search
close

Enes Batur'dan tepki çeken açıklama sarışınlar varken esmerlere bakanlar...

Youtuber Enes Batur, Twitter'daki "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." mesajıyla tepki topladı.

Enes Batur'dan tepki çeken açıklama sarışınlar varken esmerlere bakanlar...
-A A+

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur bir skandala daha imza atmayı başardı.

"Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..."

Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle tepkilerin odağı oldu. Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü Youtuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.

Karantinaya uymadı

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz aylarda karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
En lezzetli ve pratik haliyle: Patates salatası En lezzetli ve pratik haliyle: Patates salatası
Yemek
Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı
Tatlı
En Güncel Galeriler
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önceki Haberler
Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!
Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Vücudu güçlendiren 5 egzersiz!
Vücudu güçlendiren 5 egzersiz!
Küvet pozunu paylaşan Deniz, takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!
Küvet pozunu paylaşan Deniz, takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!
Yorumlar