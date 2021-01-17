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Binbir gece tatlısı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Rafine şeker kullanmadan yapılan hem fit hem de lezzetli bu tarife bayılacaksınız. İşte muhteşem binbir gece tatlısının yapılışı!

Binbir gece tatlısı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Adını binbir gece masallarından alan bu enfes tatlı bir yiyenin bir kez daha yemek isteyeceği türden. İki renkli binbir gece tatlısı görüntüsüyle ve şahane tadıyla hem sevdiklerinizi hem de misafirlerinizi mest edecek. Hepimizin evinde bulunan malzemelerle  siz de masal gibi bir tatlı hazırlamak istiyorsanız, binbirgece tatlısı sizi bekliyor.  Afiyetler olsun!

Malzemeler:

1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi, 3 yemek kaşığı un, 3 su bardağı su, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un (tepeleme), 1 yemek kaşığı mısır nişastası.

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede; pekmez, un ve suyu güzelce karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın. Başka bir tencerede süt, toz şeker, un ve mısır nişastasını karıştırın ve yine aynı şekilde, pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın. İkisini de ayrı ocaklara koyun ve altlarını açın, sürekli karıştırarak, kaynayıp, fokurdayana ve koyulaşmaya başlayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika. Kare şeklindeki bir borcamı ıslatın ve içine her seferinden bir karışımdan olmak üzere birer kepçe alarak, pişirdiğiniz muhallebileri dökmeye başlayın. Bir kepçe pekmezli karışımdan dökün ilk olarak ardından onun tam ortasına, bir sütlü karışımdan ekleyin ve bu şekilde, bir ondan bir diğerinden şeklinde ilerleyerek tüm malzemeyi bitirin. Oda ısısına geldikten sonra, üstünü streç filmle kapatın ve bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün dolaptan alın ve bir servis tabağına nazikçe ters çevirin. İstediğiniz gibi dilimleyin ve süsleyerek servis edin.

 

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