Patates salatası nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Özellikle kadınların günlerde olmazsa olmaz bir tarifi olan patates salatası gibi pratik tariflerin değerini bilmeli. Ne zaman isterseniz kolayca hazırlayabileceğiniz patates salatası çoğu zaman kurtarıcı görevi görüyor. Herkesi mutlu eden patates salatası tarifini sizlerle buluşturuyoruz. İşte şahane patates salatası tarifi!

Malzemeler:

1-2 litresu(haşlamak için)

10 adet taze patates(veya 5-6 adet büyük boy patates)

4 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon suyu

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bir tencereye suyu alıp ısıtın. Su ısındıktan sonra patatesleri üzerine ekleyin ve haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bıçağın ucuyla pişme derecesini kontrol edin ve ocaktan alıp suyunu süzün. Soğuması için dinlenmeye bırakın. İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu ve tüm baharatları bir kaseye alın. Oda sıcaklığında soğuyan patatesleri küp küp doğrayıp içerisine ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tercihen servis etmeden önce biraz buzdolabında dinlendirin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!