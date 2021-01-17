search menu
search
close

Patates salatası nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Günlerin vazgeçilmezi patates salatasını en lezzetli ve pratik haliyle hazırladık. Çabucak hazırlanan patates salatası tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz!

Patates salatası nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!
-A A+

Özellikle kadınların günlerde olmazsa olmaz bir tarifi olan patates salatası gibi pratik tariflerin değerini bilmeli. Ne zaman isterseniz kolayca hazırlayabileceğiniz patates salatası çoğu zaman kurtarıcı görevi görüyor. Herkesi mutlu eden patates salatası tarifini sizlerle buluşturuyoruz. İşte şahane patates salatası tarifi!

Malzemeler:

1-2 litresu(haşlamak için)
10 adet taze patates(veya 5-6 adet büyük boy patates)
4 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sumak
1 çay kaşığı karabiber
1 adet limon suyu
1/3 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bir tencereye suyu alıp ısıtın. Su ısındıktan sonra patatesleri üzerine ekleyin ve haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bıçağın ucuyla pişme derecesini kontrol edin ve ocaktan alıp suyunu süzün. Soğuması için dinlenmeye bırakın. İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu ve tüm baharatları bir kaseye alın. Oda sıcaklığında soğuyan patatesleri küp küp doğrayıp içerisine ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tercihen servis etmeden önce biraz buzdolabında dinlendirin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu besin toksinleri vücuttan atıyor! Bu besin toksinleri vücuttan atıyor!
Organik
Vücudu güçlendiren 5 egzersiz! Vücudu güçlendiren 5 egzersiz!
Fitness
En Güncel Galeriler
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önceki Haberler
Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı
Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı
Enes Batur'dan skandal sözler: Sarışınlar dururken...
Enes Batur'dan skandal sözler: Sarışınlar dururken...
Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!
Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Yorumlar