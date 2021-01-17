search menu
search
close

Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!

Şu sıralar kozmetik markasıyla yoğun bir şekilde ilgilenen Selin Ciğerci, kar manzarasını fırsat bilip soğuk havaya rağmen karlar içerisinde poz verdi.

Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!
-A A+

İstanbul’da dünden beri etkili olan kar yağışı şehri beyeaz bürüdü. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında da Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da devam eden kar yağışı sonrası ünlü isimler de karın tadını çıkarmaya başladı. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci idi.

"Güzelliğim benim"

Son günlerde eşi Gökhan Çıra'dan boşanacağı dedikoduları ortaya atılan Ciğerci beyaz geceliğiyle evinin bahçesinde tutan karın keyfini çıkardı. 'İyi pazarlar' notuyla paylaşım yapan Ciğerci'ye beğeni yağarken Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra da paylaşıma "Güzelliğim benim" notunu düştü.

Gökhan'a yorum yağdı

Selin Ciğerci, eşinden gelen bu yoruma bir yanıt vermedi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaları Ciğerci'nin takipçileri de atlamadı ve Çıra'nın yorumunun altına yorum yağdırdı. Çoğu takipçi Çıra'ya "Selin'i üzmüşsün. Boşanıyormuşsunuz doğru mu?" yorumunda bulundu.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı Masalsı lezzet: Binbir gece tatlısı
Tatlı
Enes Batur'dan skandal sözler: Sarışınlar dururken... Enes Batur'dan skandal sözler: Sarışınlar dururken...
Magazin
En Güncel Galeriler
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Ev dekorasyonunda yeni trend: Geometrik desenler!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Görgüsüzlükte son moda: Gerdek partisi olay yarattı!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önü ayrı arkası ayrı olay! Kalça dekolteli tulumu hayrete düşürdü!
Önceki Haberler
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Tam bir kış lezzeti: Mandalina reçeli tarifi
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
Uyurken yağ yakmanın 10 yolu!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
O Ses Türkiye Rap için imaj değiştiren Hadise, göz kamaştırdı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, adeta 10 yaş gençleşti!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep, yine bıçak altına yatacak!
Vücudu güçlendiren 5 egzersiz!
Vücudu güçlendiren 5 egzersiz!
Küvet pozunu paylaşan Deniz, takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!
Küvet pozunu paylaşan Deniz, takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!
Kahvaltıların baş tacı: Peynirli krep
Kahvaltıların baş tacı: Peynirli krep
Yorumlar