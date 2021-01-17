Selin Ciğerci soğuk dinlemedi! Geceliğiyle karlar içinde poz verdi!

İstanbul’da dünden beri etkili olan kar yağışı şehri beyeaz bürüdü. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında da Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da devam eden kar yağışı sonrası ünlü isimler de karın tadını çıkarmaya başladı. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci idi.

"Güzelliğim benim"

Son günlerde eşi Gökhan Çıra'dan boşanacağı dedikoduları ortaya atılan Ciğerci beyaz geceliğiyle evinin bahçesinde tutan karın keyfini çıkardı. 'İyi pazarlar' notuyla paylaşım yapan Ciğerci'ye beğeni yağarken Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra da paylaşıma "Güzelliğim benim" notunu düştü.

Gökhan'a yorum yağdı

Selin Ciğerci, eşinden gelen bu yoruma bir yanıt vermedi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaları Ciğerci'nin takipçileri de atlamadı ve Çıra'nın yorumunun altına yorum yağdırdı. Çoğu takipçi Çıra'ya "Selin'i üzmüşsün. Boşanıyormuşsunuz doğru mu?" yorumunda bulundu.