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Soner Sarıkabadayı bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı!

Baba olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan'ın ultrason fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Soner Sarıkabadayı bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı!
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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez çiftinden bebeklerinin ilk fotoğrafı geldi. Çift, iki ay sonra doğacak oğulları Hasan’ın ultrason fotoğrafını paylaştı.

"Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum"

Ünlü şarkıcı oğlunun ultrason fotoğrafına, "Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum" notunu düştü. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu. 

Klip çekiminde tanıştılar

2015'te Miss Kolombiya güzeli seçilen Madelein Lopez Camelo, Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Çiftin aşkları da burada başladı.

 

 

 

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