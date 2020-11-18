Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam 10. bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi. Dizinin son bölümünde ise zorluklarla büyüyen Safiye'nin aşkı yeniden ortaya çıktı.

Yüzü herkesten gizlendi

Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü düşünen Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü. Naci, Neriman'ın yeni edebiyat öğretmeni oluyor ve onların evlerinin karşısında otele taşınıyor. Dizinin dün akşamki final sahnesinde ortaya çıkan Naci'nin yüzü henüz gösterilmedi. Son sahnede Naci'nin sadece elindeki yanık izi gösterildi.

Naci'ye Tansel Öngel hayat verecek

Gazeteci Birsen Altuntaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağını açıkladı.