search menu
search
close

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Mauro Icardi'nin her yaptığıyla gündem olan eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı
-A A+

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı yatak pozuna sosyal medyadan beğeni yağdı. Nara'nın paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni butonunu çökertti.

Binlerce beğeni aldı 

Instagram hesabında 5,9 milyon takipçisi bulunan Arjantinli model, yatakta verdiği pozunu "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notuyla paylaştı. Wanda Nara'nın söz konusu paylaşımı kısa sürede 46 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

''Ben hep seksi olmaya çalışıyorum''

İtalyan basınına özel bir röportaj veren Wanda Nara çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Arjantinli model, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." ifadelerini kullandı.


 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gece uykudan sık sık uyananlar dikkat! Gece uykudan sık sık uyananlar dikkat!
Öneriler
Aman dikkat! Ani kalp çarpıntısı yaşıyorsanız... Aman dikkat! Ani kalp çarpıntısı yaşıyorsanız...
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü model 20'lik kızlara taş çıkaran fiziği ile çırılçıplak..
Dünyaca ünlü model 20'lik kızlara taş çıkaran fiziği ile çırılçıplak..
Şeyma Subaşı'ndan yılbaşına özel cesur pozlar!
Şeyma Subaşı'ndan yılbaşına özel cesur pozlar!
7 ünlü mankenin Instagram’ı sallayan paylaşımları!
7 ünlü mankenin Instagram’ı sallayan paylaşımları!
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
İşte estetiğin dozunu kaçıran ünlüler!
İşte estetiğin dozunu kaçıran ünlüler!
Önceki Haberler
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep pavyon çalışanı oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep pavyon çalışanı oldu!
Bomba iddia! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?
Bomba iddia! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?
Sinoz'dan yeniyıla özel kampanya!
Sinoz'dan yeniyıla özel kampanya!
ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ LİMON KÖYİÇİ ETİLER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ!  
ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ LİMON KÖYİÇİ ETİLER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ!  
Ciciş Esra'dan yılbaşı ağacının yanında bikinisiyle cesur paylaşım!
Ciciş Esra'dan yılbaşı ağacının yanında bikinisiyle cesur paylaşım!
Kavgayla gündem olan Gökhan Çıra'dan sert Selin Ciğerci paylaşımı!
Kavgayla gündem olan Gökhan Çıra'dan sert Selin Ciğerci paylaşımı!
Maydonozun saplarını sakın çöpe atmayın!
Maydonozun saplarını sakın çöpe atmayın!
Deniz Akkaya yatak pozlarıyla sınırları zorladı!
Deniz Akkaya yatak pozlarıyla sınırları zorladı!
Yorumlar