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Kansızlığın belirtileri neler göz kapağınızda solukluk varsa...

Ülkemizde her iki kadından birinde görülen kansızlık dediğimiz anemi hastalığını anlamanın bir diğer yolu da gözlerden geçiyor!

Kansızlığın belirtileri neler göz kapağınızda solukluk varsa...
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Hastalıklarda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Her hastalıkta olduğu gibi kansızlık dediğimiz anemi hastalığında da erken teşhis oldukça önemlidir. Kansızlığın en büyük belirtisi olarak bilinen üşüme hissinin artmasıyla 'Bende kesin kansızlık var' diyebiliyoruz. Ancak işleri bu raddeye getirmeden anemi hastası olup olmadığınızı anlamanın bir diğer yolu da gözlerden geçiyor!  Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Anemiyi anlamanın çok basit bir yolu var: Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekin. Normalden daha solgun görünüyorsa; Türkiye’de her iki kadından birini etkileyen anemi olduğunu gösterebilir” diyor. İşte diğer merak ettikleriniz...

Bazı hastalıkların teşhisi gözden yapılabiliyor. Anemi de bunlardan bir tanesi. Demir eksikliği anemisi Türkiye’de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden de erken teşhisin önemi büyük.

Göz kapağı derisindeki solukluk belirtisi

Aneminin en dikkat çeken belirtisi solukluktur. Solukluk, aneminin şiddetine bağlı olarak ilk olarak ağız ve göz kapağı içindeki deride fark edilebilir

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