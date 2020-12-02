Evliliğin bitmesinin nedenleri neler tutumunuz çözüm odaklı değilse...

Günümüzdeki evlilikler artık eskisi gibi değil. Yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanıyor. Çok büyük heycanla yola çıkan çiftler bir süre sonra birbirlerine tahammül dahi edemeyen bireyler haline geliyor. Peki evliliklerin bu kadar çabuk bitmesine neden olan şey ne? Boşanmaların ardında yatan bazı temel davranışları sizler için araştırdık. İşte evlilkleri bitiren 5 hatalı davranış!

Duygusallıktan uzaklaştıysanız

Genellikle sevgiliyken geçirilen romantik dakikalar evlendikten bir süre sonra rafa kaldırılıyor. Yoğun iş yaşamı, çoluk çocuk derken çiftler birbirlerine karşı uzaklaşmaya başlıyor. Bunların bahaneniz olmasına asla izin vermeyin. Evlendikten sonra da tıpkı sevgililik döneminde olduğu gibi haftada en az bir kaç saat birbirinize odaklanın.

Affedemiyorsanız

Çiftlerden biri diğerinin güvenine yönelik hatalı bir davranış sergilediyse, onu affetmek önemli bir meziyet haline geliyor. Affetmiş gibi görünmekten bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda, kalben affetmekten bahsediyoruz. Kalben affedemediğiniz bir kişiye sürekli olarak iğneleyici sözler söylersiniz ve ne yazık ki bu da aranızda kaldırılamayacak bir engel oluşmasına neden olur. Bu nedenle partnerinizi gerçekten affetmeyi deneyin. Onunla gerekten beraber olmak istiyorsanız affetmeyi kendinize öğretin.

Bir taraf yeteri kadar olgun değilse

Duygusal olgunlaşmamışlık evlilikten önce ele alınması gereken bir konudur. Birini sevmek ve onunla hayatını birleştirmek, gerçek bir ‘hayat ortağı’ olmaya hazır olmadığınız sürece hiçbir şey ifade etmez.

Arkadaş olduğunuzu unuttuysanız

Toplum tarafından size dayatılan ''karı koca'' baskısını unutup eski arkadaş olduğunuz günlere geri dönmeyi deneyin. Arkadaş olduğunuzu hatırlamanız ilişkinize yeni bir heyecan da katacaktır.

Ödün vermiyorsanız

Evliliği yürütebilmenin belki de ilk ve tek noktası ortak noktada buluşabilmektir. Bu da ancak çiftlerin birbirlerine karşı saygılı olması ve fedakar olmasından geçiyor. Eğer sorunlar karşısındaki tutumunuz çözüm odaklı değilse bu davranışınızdan hemen kurtulmayı deneyin. Zira karşınızdaki kişi ya da siz çözüm odaklı değilseniz evliliğiniz boşanma noktasına kadar gidebilir.