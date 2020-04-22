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Magnolia tatlısı nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Fransızların meşhur tatlısı magnolia, içerisindeki taze meyvelerle oldukça hafif bir tatlı. Peki magnolia nasıl yapılır? İşte enfes magnolia tarifi!

Magnolia tatlısı nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Muhteşem kıvamda muhallebisi, içerisindeki çilek, muz gibi taze meyveleriyle magnolia herkesin bayıldığı bir lezzet. En çok tanınan Fransız tatlılarının başında gelen magnolianın yapılışı da çok kolay. Sütlü tatlıların en güzellerinden olan magnolianın sizin için hazırladığımız bu tarifini yapmanız 15 dakikanızı alacak. Magnolia tatlısı için hangi malzemeler kullanılır? En nefis magnolia tarifi haberimizde…

Magnolia tarifi malzemeleri:

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)

Yapılışı:

Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin. Karışımı homojen olana kadar çırpın. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. İsterseniz magnolia tatlısı üzerine, yanlarına mevsim meyveleri (çilek, muz, kiv gibi) serpiştirebilirsin. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

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